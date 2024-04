Festival National de Bellac Des petites phrases courtes ma chérie Théâtre du Cloître Bellac, mercredi 3 juillet 2024.

Chroniques fille-mère de la fin de vie en un duo poétique et chorégraphique.

Dans l’espace-temps hors du monde d’une maison de retraite, une femme, écrivaine, nous convie à une ultime visite à sa mère. Elle nous dévoile la complexité de leur relation à travers des sentiments aussi cruels qu’infiniment tendres. L’emprise de la vieillesse et l’apprentissage de la séparation se tissent en une forme poétique et chorégraphique où le récit de la fille s’articule au corps dansant de la mère. C’est un témoignage sensible et tourmenté de la survivance des êtres où se cristallise toute une réflexion sur la fin de vie. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 21:00:00

fin : 2024-07-03 22:00:00

Théâtre du Cloître Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

