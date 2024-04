Festival National de Bellac Concert The Hyènes Parc Charles Sylvestre Bellac, jeudi 4 juillet 2024.

On croise fréquemment sur la route du rock des personnages hors normes, ils marchent à contresens et suivent leur propre chemin en regardant le monde comme une comédie ridicule. Il y a ceux qui finissent par s’arrêter un jour quelque part, et d’autres qui continuent d’avancer comme des gamins insouciants que rien n’effraie. Les cinq musiciens de The Hyènes sont de ceux-là. Réunis par Albert Dupontel en 2006 pour comploter la bande originale de son film Enfermés Dehors, Vincent Bosler (guitare), Denis Barthe (batterie), Jean-Paul Roy (guitare) et Olivier Mathios (basse) se prennent au jeu. Ce qui ne devait être qu’une rencontre éphémère se révèle être en fait le début d’une aventure qui se joue encore aujourd’hui. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 21:00:00

fin : 2024-07-04 22:30:00

Parc Charles Sylvestre Avenue Jean Moulin

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

L’événement Festival National de Bellac Concert The Hyènes Bellac a été mis à jour le 2024-04-08 par SPL Terres de Limousin