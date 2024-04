Festival National de Bellac Boule Jukebox Bellac, jeudi 4 juillet 2024.

Parti d’un concert-surprise d’anniversaire sur le thème de La Classe Américaine, le duo Boule est né quand Elodie Robine et Raphaël Perrein, amis et collègues de musique électro since a long time ont pu ressentir l’immense plaisir de faire danser le public (et leurs boules) sur tous leurs morceaux préférés.

Pas un tube choisi à moins de 5 millions de vues please.

Et la performance est de taille car tous les chants et les thèmes sont réalisés sans trucage.

Ce jour-là sont nés Roby, chanteuse-serveuse sur patins à roulettes et Waffle son acolyte à l’audace sans limite… 0 0 EUR.

Début : 2024-07-04 22:30:00

fin : 2024-07-04 00:00:00

Parc Charles Sylvestre

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

