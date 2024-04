Festival National de Bellac Avant la France, Rien Bellac, jeudi 4 juillet 2024.

Festival National de Bellac Avant la France, Rien Bellac Haute-Vienne

Ma mère disait quand on donne la parole, il faut la prendre . Alors je l’ai prise. À l’âge de 5 ans, Anne-Cécile a dû quitter son pays natal, le Pérou, pour la France. À travers ce récit, elle recompose cette mémoire d’enfant, celle d’une traversée qui contient tout d’une histoire familiale et personnelle, mais elle évoque aussi plus largement le contexte historique, social et politique des migrations humaines. Entre émotion, humour et indignation, elle livre un témoignage fragile et sincère, une parole directe qui s’adresse au spectateur les yeux dans les yeux. Avec ses complices, Sophie Fougy et Johann Mazé ils créent un dispositif mêlant installation intimiste, plastique et sonore dans lequel ce témoignage tisse des liens et fait écho à d’autres parcours d’exil. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 17:00:00

fin : 2024-07-04

Rue Lafayette

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

L’événement Festival National de Bellac Avant la France, Rien Bellac a été mis à jour le 2024-04-08 par SPL Terres de Limousin