Festival National de Bellac Apéro concert avec Sophie Parc Charles Sylvestre Bellac, jeudi 4 juillet 2024.

Après avoir quitté l’Angleterre en 2005 pour une nouvelle vie en France, une séquence inattendue d’événements a suscité un regain d’intérêt et de passion pour la musique chez Sophie. Cela l’a amenée à jouer dans quelques groupes amateurs jusqu’à ce qu’elle s’installe à Bellac en 2017.

Aujourd’hui, la performance solo de Sophie en anglais est influencée par de nombreux styles, avec ses racines dans le blues, la soul et le rock. Elle présente un mélange de chansons qui font partie de sa vie et de compositions qui font partie d’elle.

« Jouer de la guitare et chanter est quelque chose que j’aime depuis de nombreuses années. Si je peux partager cela avec d’autres, c’est un grand privilège. » 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 19:30:00

fin : 2024-07-04 20:30:00

Parc Charles Sylvestre Avenue Jean Moulin

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

L’événement Festival National de Bellac Apéro concert avec Sophie Bellac a été mis à jour le 2024-04-08 par SPL Terres de Limousin