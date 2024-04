Festival National de Bellac Apéro concert avec Larissa et Thomas Ezekiel Parc Charles Sylvestre Bellac, vendredi 5 juillet 2024.

Reprises Piano/Voix de Chet Baker, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Ray Charles et d’autres…

Larissa est le surnom de Lara Boric, comédienne et metteure en scène de la compagnie Théâtre des astres à Mortemart. Lors de ses études Théâtrales elle a pratiqué le chant polyphonique et le Jazz Vocal au Conservatoire de Paris (17e). Elle a chanté dans plusieurs formations Jazz comme Woody Molly et a prêté sa voix pour les compositions de Nicolas de Ferran ou encore Gaspard Guerre.

Après 3 ans de surdité Thomas Ezekiel découvre la guitare, puis le piano, à l’aide de son père Laurent Morel, lui-même issu d’une famille de musiciens autodidactes.

En 2004, il joue avec le bluesman Bobby Dirninger, puis fait les premières parties de grands groupes comme Simple Minds, Blankass ou La Grande Sophie. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 19:30:00

fin : 2024-07-05 20:30:00

Parc Charles Sylvestre Avenue Jean Moulin

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

