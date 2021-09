FESTIVAL NANCY JAZZ PULSATIONS Nancy, 2 octobre 2021, Nancy.

FESTIVAL NANCY JAZZ PULSATIONS 2021-10-02 – 2021-10-16

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy

Tous les nancéiens vous le diront : le mois d’octobre ne serait pas le même sans NJP. Alors que les feuilles se ramassent à la pelle, la ville toute entière se pare aux couleurs du festival. Du montage du Chapiteau aux premières notes qui résonnent dans la Pep’, les nancéiens trépignent d’impatience à l’idée de retrouver leur festival et ses promesses de moments festifs inoubliables.

Nancy Jazz Pulsations nous invite alors à un grand jeu de piste musical à travers la ville en passant de l’Autre Canal à la Salle Poirel, du Théâtre de la Manufacture à l’Opéra et naturellement la Pépinière et son Chapiteau. Et pour les assoiffés de sensations qui en voudraient encore, c’est au Magic Mirrors qu’ils laisseront libre cours à leurs émotions en s’électrisant jusqu’au petit matin.

Rock, pop, électro, soul, hip hop, blues, reggae, folk et naturellement jazz ; tous les styles musicaux rythment ces 15 jours. Des musiciens d’exception, connus, reconnus, parfois inconnus mélangent leurs styles et joignent leurs talents pour faire vibrer les spectateurs, habitués à faire de belles découvertes musicales.

Bien au-delà de la programmation, ce qui fait l’unicité du festival, c’est sa volonté de fédérer tous les publics et sa capacité à embarquer tout le monde bien plus loin que dans une simple aventure culturelle mais dans une vraie expérience à vivre. Ainsi, NJP propose des concerts dans les établissements pénitentiaires, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraites, dans les écoles…

Premiers noms annoncés pour l’édition 2021 : Woodkid – Jamie Cullum – MEUTE – Camille « Lala Live » – Miossec – Michel Portal « MP85 » – KASSAV’ – Hervé – French 79 – Gilberto Gil – Mammal Hands – Anetha – La Chica – Frenetik – Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis… et plus de 150 concerts !

Quant à ceux qui hésiteraient encore à se déplacer, Nancy Jazz Pulsations investit également les villes de l’agglomération, du département et de la région !

On vous le dit : « Personne n’y échappera ! ».

contact@nancyjazzpulsations.com +33 3 83 35 40 86 http://www.nancyjazzpulsations.com/

