Festival Namana du film et de la bande dessinée malgaches à Cachan (94) CACHAN, 16 octobre 2021, Cachan.

Festival Namana du film et de la bande dessinée malgaches à Cachan (94)

du samedi 16 octobre au dimanche 24 octobre à CACHAN

S’inscrivant dans une dynamique nationale, le “**Festival Namana**” (“ami” en malgache) célèbre la culture Malgache sous toute ses formes. A vocation itinérante, après Cherbourg-en-Cotentin en septembre, il s’établit **à Cachan (94) du19 au 24 octobre 2021.** **Madagascar**. La grande île est souvent connue au travers des documentaires télévisés qui mettent en valeur ses magnifiques paysages. Elle est aussi identifiée par l’extrême pauvreté de ses habitants ! Mais **les Malgaches ont des richesses culturelles et économiques** qui seront mises en valeur lors du “Festival Namana”, qu’il s’agisse de **cinéma**, de **musique**, **patrimoine bâti**, de **créativité économique et de commerce**… L’édition du “**Festival Namana**” à Cachan, a pour ambition de mieux comprendre la société malgache d’aujourd’hui, à travers notamment le regard de sa jeune génération. Loin des sentiers battus et travaillant avec peu de moyens, ces créateurs proposent ici une autre vision du monde et de leur pays à travers la bande dessinée, le cinéma documentaire, de fiction, et d’animation… L’événement est aussi l’occasion de rencontres avec la mise en place d’un marché solidaire réunissant de nombreuses structures et associations malgaches de Cachan et d’ailleurs. **Cachan**, cordon identitaire de la communauté malgache en France depuis plusieurs générations, représente le lieu prédestiné pour accueillir un tel événement. [[https://vimeo.com/618798546](https://vimeo.com/618798546)](https://vimeo.com/618798546) **PROGRAMME DU FESTIVAL** **Pendant toute la durée du Festival -** – Hall du cinéma La Pléiade * Bande dessinée – **Exposition de planches de BD** de Catmouse James, graphiste et illustratrice malgache. . **SAMEDI 16 OCTOBRE** 15h – Bibliothèque centrale – Spectacle de **contes malgaches et africains** * **Ha ya**, contes malgaches et africains – Enfants à partir de 6 ans, sur réservation. . **MARDI 19 OCTOBRE** 14h – Cinéma La Pléiade – Séance à destination des **scolaires** * **2 euros à Madagascar** (docu fiction, 6mn) * **Njaka Kely** (Coup de pousse) (docu fiction, 59mn) 20h30 – Cinéma La Pléiade – Séance dans le cadre des “_**Mardis des réalisateurs”**_ – **Soirée d’ouverture** * **Madagascar, carnet de voyage** (animation, 12mn) – En présence du réalisateur. * **Angano… Angano… Nouvelles de Madagascar** (documentaire, 1h03) – En présence des réalisateurs. . **MERCREDI 20 OCTOBRE** 10h30 – Bibliothèque centrale – **Histoires et comptines malgaches** à partager en famille * **Raconti Raconta spécial Madagascar** – Enfants à partir de 18 mois, sur réservation. 15h – Bibliothèques Lamartine et La Plaine – **Contes, légendes et bricolages – Fêtons Madagascar !** * **Contes et légendes**, fabrication de fleurs en papier, **découverte de la culture malgache**. Enfants à partir de 7 ans, **Entrée libre** (bibliothèque Lamartine), sur réservation (bibliothèque La Plaine). . **JEUDI 21 OCTOBRE** 18h – La Grange Gallieni – **Rencontre** * Allocution de Madame **Baomiavotse Vahinala Raharinirina,** Ministre de l’environnement et du développement durable de Madagascar et marraine du Festival. 19h – La Grange Gallieni – **Rencontre** * **Marché solidaire de Madagascar** – En partenariat avec les associations cachanaises Madia et Fisaba. . **VENDREDI 22 OCTOBRE** 20h30 – Cinéma La Pléiade – Séance **grand public** * **Déambulation** (fiction, 26mn) * **Ady Gasy** (documentaire, 1h20) – En présence du réalisateur. . **SAMEDI 23 OCTOBRE** 18h – Cinéma La Pléiade – Séance **enjeux environnementaux** * **Coups de hache pour une pirogue** (documentaire, 19mn) * **Île était une fois..**. (documentaire, 57 mn) – En présence du réalisateur. 20h30 – Cinéma La Pléiade – Séance **grand public** * **Jeux d’enfants** (documentaire, 18mn) * **Haingosoa** (fiction, 1h12) – En présence du réalisateur. . **DIMANCHE 24 OCTOBRE** 11h – Cinéma La Pléiade – Séance **jeune public, 8-12 ans** * **Iny hono izy ravorona** “berceuse malagasy” (animation, 10mn) * **Joueur de Valiha** (animation, 5mn) * **Lakana “Pirogue à balancier”** (animation – documentaire, 13mn30) – En présence des réalisateurs. – * Un festival annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

Selon le programme

S’inscrivant dans une dynamique nationale, le “Festival Namana” (“ami” en malgache) célèbre la culture Malgache sous toute ses formes.

CACHAN 94230 CACHAN Cachan Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T15:30:00;2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T23:59:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T11:30:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T16:30:00;2021-10-21T18:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T21:30:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:29:00;2021-10-23T18:00:00 2021-10-23T19:30:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-24T11:00:00 2021-10-24T12:00:00