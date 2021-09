Festival Namana Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Festival Namana 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 Avenue du Thivet Agora

Cherbourg-en-Cotentin Manche

1ères rencontres citoyennes Normandie-Madagascar. La grande île est surtout connue par les documentaires télévisés qui mettent en valeur ses magnifiques paysages et ses lumières extraordinaires. Elle est plutôt identifiée pour l’extrême pauvreté de ses habitants! Mais les Malgaches ont aussi des richesses culturelles et économiques qui seront mises en valeur lors du festival Namana, que ce soit le patrimoine bâti, le savoir-faire des goélettes bretonnes, le cinéma, la musique, le commerce équitable des épices, la créativité économique, la cuisine malgache… Présence d’associations normandes soutenant des projets de développement à Madagascar et concert de musique malgache avec le groupe ZAMA.

Le festival NAMANA invite les Normands à venir découvrir à Cherbourg en Cotentin les autres richesses culturelles, économiques et patrimoniales de Madagascar.

+33 6 76 87 45 54

