Ille-et-Vilaine Rennes Mythos revient pour une édition pleine de promesses !

Le festival remet le couvert pour proposer un festival de mots, de chansons, de musiques et d’histoires…

Un temps fort festif et convivial qui annonce le printemps et fait la chasse aux idées noires et à l’art maussade !

De nombreux autres rendez-vous vous attendent pour cette nouvelle édition du festival Mythos. Plus d’information sur le site du festival. billetterie@festival-mythos.com +33 2 99 67 11 66 http://www.festival-mythos.com/ Rennes

