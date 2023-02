Festival Mythos L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Festival Mythos

Soirée intégrale 2 concerts !

Miossec
France / Chanson
« Miossec est devenu au fil du temps un artiste indispensable dans le paysage musical français. Ses textes sincères et ses concerts généreux rendent compte d'une personnalité à fleur de peau, entière et exigeante. » RFI

Dominique A
France / Chanson
Le Monde réel
Le chanteur livre un quatorzième album collectif pour lequel il a emmené des musiciens triés sur le volet au studio de la Frette. C'est Dominique A qui le dit lui-même, il « courait après un disque ». Et plutôt que de s'épuiser, de s'époumoner, ou même de se perdre en route seul, il a décidé de le faire en groupe. Quand le geste collectif devient rare, Dominique A, lui, décide de l'inscrire au frontispice d'un disque qu'il intitule « Le Monde réel », comme pour le rendre encore plus présent.

L'ANTIPODE MJC RENNES
RENNES
15 avril 2023, 20:30

Le Monde réel Le chanteur livre un quatorzième album collectif pour lequel il a emmené des musiciens triés sur le volet au studio de la Frette. C’est Dominique A qui le dit lui-même, il « courait après un disque ». Et plutôt que de s’épuiser, de s’époumoner, ou même de se perdre en route seul, il a décidé de le faire en groupe. Quand le geste collectif devient rare, Dominique A, lui, décide de l’inscrire au frontispice d’un disque qu’il intitule « Le Monde réel », comme pour le rendre encore plus présent. .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

