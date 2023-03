Festival Mythos 2023 CABARET BOTANIQUE RENNES Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Festival Mythos 2023 CABARET BOTANIQUE, 11 avril 2023, RENNES. Festival Mythos 2023 CABARET BOTANIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-11 à 21:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 38.0 à 38.0 euros. Soirée intégrale 3 concerts ! Dominique A France / Chanson Le Monde réel Le chanteur livre un quatorzième album collectif pour lequel il a emmené des musiciens triés sur le volet au studio de la Frette. C’est Dominique A qui le dit lui-même, il « courait après un disque ». Et plutôt que de s’épuiser, de s’époumoner, ou même de se perdre en route seul, il a décidé de le faire en groupe. Quand le geste collectif devient rare, Dominique A, lui, décide de l’inscrire au frontispice d’un disque qu’il intitule « Le Monde réel », comme pour le rendre encore plus présent. Nous avons récemment été informés de la décision de Miossec de reporter l’ensemble de sa tournée pour des raisons techniques. Par conséquent, nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour vous proposer, non pas un, mais deux artistes qui performeront aux côtés de Dominique A. la talentueuse Anna Majidson, la découverte franco-américaine qui promet de bousculer le paysage musical français, dont la voix sublime rehausse une pop émouvante et entêtante, accompagné du rennais Filip Chrétien avec son style « french pop » élégant, poétique et familier. Festival Mythos La Femme, Festival Mythos Votre billet est ici CABARET BOTANIQUE RENNES Jardins du Thabor Ille-et-Vilaine Soirée intégrale 3 concerts ! Dominique A France / Chanson

