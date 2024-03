FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Tattiana Angel maison des arts de Cabriès Cabriès, vendredi 5 avril 2024.

FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Tattiana Angel ♫♫♫ Vendredi 5 avril, 20h30 maison des arts de Cabriès 12 / 16€

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Originaire des terres verdoyantes de Colombie, la chanteuse et compositrice Tattiana Angel nous embarque dans son univers et célèbre la richesse musicale d’Amérique latine.

Ses compositions reflètent un mariage harmonieux entre tradition et modernité, mêlant avec finesse engagement social et sensibilité artistique. À travers sa musique, elle parvient à exprimer ses réflexions les plus profondes sur notre société, utilisant sa sensibilité aiguisée pour emmener les auditeurs dans un voyage transcendant les frontières, tout en transmettant un message puissant : celui de la reconnexion à notre humanité et à la nature.

Tel un baume apaisant, sa musique agit comme une cure de douceur bienfaisante !

https://youtu.be/hBt029bT1nY

