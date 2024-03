FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Radio Mindelo Le Cagnard Le Tholonet, dimanche 7 avril 2024.

FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Radio Mindelo ♫♫♫ Dimanche 7 avril, 18h30 Le Cagnard 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T18:30:00+02:00 – 2024-04-07T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T18:30:00+02:00 – 2024-04-07T20:30:00+02:00

Des rythmes chaloupés et ensoleillés du Cap-Vert, une cure de bonne humeur où la joie de chacun nourrit celle des autres.

Radio Mindelo réunit trois musiciens émérites et sensibles : Armelle au chant et aux machines, Sergio à la basse à 7 cordes et Robin à la guitare fusionnent harmonieusement pour former cet ensemble. Né de l’amour commun pour les rythmes chaloupés et les mélodies mélancoliques et empreintes d’espoir, le trio revisite un répertoire dansant et mélodieux, imprégné de soleil, de voyages et de métissage.

https://youtu.be/hBt029bT1nY

_____________________________________________________________

Le Cagnard Route du Cagnard 13100 Le Tholonet Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

