FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: LUIS DE LA CARRASCA La manufacture Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: LUIS DE LA CARRASCA ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 20h30 La manufacture 14 / 18€

Luis de la Carrasca dévoile son nouveau spectacle Baró Drom – le grand chemin pour les gitans de l’Inde – qui symbolise un voyage à travers le monde et l’histoire de l’Homme jusqu’à nos jours.

Accompagné de la talentueuse danseuse Céline Daussan “La Rosa Negra”, Luis associe ses expériences et le désir ardent de transmettre un message juste et positif à travers son art.

Au chant et aux rythmes flamencos des deux guitares s’ajoutent un souffle classique avec le piano, une impulsion jazz avec la contrebasse et une énergie avec les percussions, les palmas et la danse.

Un pied dans la tradition, un autre dans la modernité, Baró Drom nous invite alors à embrasser le flamenco dans toute sa diversité. Une odyssée musicale aussi riche en aventures que celle du peuple gitan qui a voyagé au fil des siècles depuis l’Inde jusqu’à la péninsule ibérique en passant par les confins du Moyen-Orient.

La manufacture 10 rue des allumettes 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13627 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/hBt029bT1nY »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]