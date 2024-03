FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Duo Maqsum Bastide Granet Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Duo Maqsum ♫♫♫ Jeudi 4 avril, 19h30 Bastide Granet 8 / 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T19:30:00+02:00 – 2024-04-04T21:30:00+02:00

Une odyssée musicale en hommage à la tradition arabe.

Dans cette quête, Tarek Abdallah au oud et Christian Fromentin au violon s’unissent à travers Maqsum pour raviver ces traditions musicales. Un voyage mélodique qui nous transporte vers l’époque florissante des palais arabes, où la musique savante rayonnait par sa finesse et son élégance.

Le concert de Duo Maqsum est précédé par une exposition photo « Villa Beyrouth » par Laurent Villeret

https://youtu.be/hBt029bT1nY

Bastide Granet 210 Chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

