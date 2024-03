FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Benzine Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, samedi 6 avril 2024.

FESTIVAL MUS’ITERRANÉE: Benzine ♫♫♫ Samedi 6 avril, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

Début : 2024-04-06T21:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:30:00+02:00

Entre poésie bédouine et musique électro, un mélange exaltant de modernité et de tradition.

Le duo composé des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi partage la passion de la poésie, tout comme la volonté de rénover la tradition musicale arabe en y injectant le filtre acide des machines. Ce mix s’avère être le parfait carburant pour enflammer des textes marqués par les thèmes de l’amour, de la fête et de la fraternité.

Difficile de résister à la transe hallucinatoire que dégage Benzine, tant sur scène que dans cet album bourdonnant qui transcende les cultures.

https://youtu.be/hBt029bT1nY

