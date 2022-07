FESTIVAL MUSISC – SWEET PEPPERS, 24 juillet 2022, .

FESTIVAL MUSISC – SWEET PEPPERS



2022-07-24 – 2022-07-24

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

JAZZ & CLASSICS: Entre New Orleans, Swing et Musique Classique, il n’y a qu’un pas ! Un pas que les «piments doux» franchissent avec délice en invitant l’auditeur dans un voyage musical audacieux et inouï. The Sweet Peppers vous proposent une interprétation unique des plus belles compositions issues du répertoire de la Musique Classique, et parce qu’avant tout, les musiciens du groupe sont férus de Jazz, leur répertoire contient une sélection de standards de Jazz Traditionnel interprétés avec justesse et respect de la tradition.

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

JAZZ & CLASSICS: Entre New Orleans, Swing et Musique Classique, il n’y a qu’un pas ! Un pas que les «piments doux» franchissent avec délice en invitant l’auditeur dans un voyage musical audacieux et inouï. The Sweet Peppers vous proposent une interprétation unique des plus belles compositions issues du répertoire de la Musique Classique, et parce qu’avant tout, les musiciens du groupe sont férus de Jazz, leur répertoire contient une sélection de standards de Jazz Traditionnel interprétés avec justesse et respect de la tradition.

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-07-08 par