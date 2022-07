FESTIVAL MUSISC – RÉCITAL VIOLON ET PIANO : EUNSLEY PARK ET MAKSIM ŠTŠURA

2022-07-22 – 2022-07-22 Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

« MUSIQUE CLASSIQUE : Eunsley Park et Maksim Štšura se sont rencontré au cours de leurs études à la Royal College of Music et sont restés très amis depuis. Leur jeu reflète bien cette complicité qui ne peut exister qu’après des années de partage. Ils présenteront un programme virtuose de musique de Beethoven et de Brahms.

En partenariat avec le Festival de Bardou. » Billetterie sur www.festivalmusisc.com

