FESTIVAL MUSISC – RÉCITAL PIANO

FESTIVAL MUSISC – RÉCITAL PIANO, 21 juillet 2022, . FESTIVAL MUSISC – RÉCITAL PIANO



2022-07-21 – 2022-07-21 Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

MUSIQUE CLASSIQUE :

En partenariat avec le Festival de Bardou. » Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

MUSIQUE CLASSIQUE :

En partenariat avec le Festival de Bardou. » Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

MUSIQUE CLASSIQUE :

En partenariat avec le Festival de Bardou. » Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville