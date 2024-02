FESTIVAL MUSISC LORDELAME FOLKLORE IMAGINAIRE D’ICI ET D’AILLEURS Prades-sur-Vernazobre, mercredi 24 juillet 2024.

Du 19 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

Lordelâme est un duo musical qui propose une musique sensible et émouvante en s’inspirant de la tradition musicale de différents pays. Leur répertoire, basé sur la danse, célèbre la vie et la joie en explorant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs, des Balkans à l’Amérique Latine en passant par l’Occitanie et les pays méditerranéens.

Hervé Duret, guitare

Mélanie Steiner, flûte traversière

Billetterie Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian (guichet et en ligne)

Service de navette assuré. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 11:00:00

fin : 2024-07-24

Prades-sur-Vernazobre 34360 Hérault Occitanie

