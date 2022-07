FESTIVAL MUSISC – ENSEMBLE SUONATORI, 21 juillet 2022, .

FESTIVAL MUSISC – ENSEMBLE SUONATORI



2022-07-21 – 2022-07-21

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

MUSIQUE CLASSIQUE: » Baroque Jam Session » est une promenade dans le répertoire italien et espagnol des danses du Baroque naissant où les sept musiciens s’abandonnent avec allégresse à la liberté et à la verve des musiciens d’alors. A côté de l’originalité du programme, l’association inédite des instruments rares d’époques et d’horizons différents signe l’identité de l’ensemble.

« Un concert atypique combinant Baroque et musique du monde qui réunit sept musiciens d’exception. (La Dépêche du Midi) »

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

