FESTIVAL MUSISC – ÊKHÔ CHOEUR DE CHAMBRE, 22 juillet 2022, .

FESTIVAL MUSISC – ÊKHÔ CHOEUR DE CHAMBRE



2022-07-22 – 2022-07-22

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

MUSIQUE CLASSIQUE : Un peu de fraîcheur au cœur de l’été.

» Parfums d’hiver » avec l’ensemble vocal Ehkô au grand complet qui nous propose un programme varié et original sur le thème de l’hiver: des grands classiques (venez savourer un arrangement unique de l’Hiver de Vivaldi) aux chefs d’œuvre de la musique vocale des 20 et 21e siècles.

« …. Point d’orgue du festival de Sylvanes avec l’ensemble Ekhô: une sublime et ultime escale à ne pas manquer! … » (Midi Libre) »

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

