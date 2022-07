FESTIVAL MUSISC – DUO FALL – LÉA CASTRO, 24 juillet 2022, .

FESTIVAL MUSISC – DUO FALL – LÉA CASTRO



2022-07-24 – 2022-07-24

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

JAZZ: Léa Castro (voix) et Antoine Delprat (piano), vous invitent à une balade poétique et intimiste, comme une conversation murmurée au coin d’un feu. Verlaine, Prévert, Emily Brontë, ou encore Gainsbourg, Brassens, Joni Mitchell sont conviés , réinventés, mariés aux compositions du groupe.

« Fall c’est un duo à la scène comme à la vie… une belle histoire nourrie de Jazz et de poésie. »

« Léa Castro a la musicalité généreuse, garantie d’un concert euphorisant (Télérama) »

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-07-08 par