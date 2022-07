FESTIVAL MUSISC – BERGIN’ 4TET, 18 juillet 2022, .

FESTIVAL MUSISC – BERGIN’ 4TET



2022-07-18 – 2022-07-18

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

JAZZ: Laissez-vous embarquer par le trio Bergin (constitué en quartet pour l’occasion) dans un voyage incongru et toujours amusant au pays fantasque et poétique de Boris Vian.

Ce concert est réservé aux adhérents de l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian. Adhésion possible le soir du concert ou sur www.ancienneabbaye.wordpress.com. Un buffet sera offert aux spectateurs à l’entracte (sous réserve des contraintes sanitaires).

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

