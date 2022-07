FESTIVAL MUSISC – ANDALEO QUARTET, 23 juillet 2022, .

FESTIVAL MUSISC – ANDALEO QUARTET



2022-07-23 – 2022-07-23

Du 18 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

« MUSIQUE DU MONDE: Avec des arrangements originaux et vibrants empreints de sonorités flamenco, pour polyphonie, guitare et petites percussions…le quartet ANDALEO, (lauréat du festival des voix de Montpellier) séduit l’auditoire par l’authenticité et la chaleur de son interprétation et l’entraîne dans un voyage plein de surprises au cœur de l’univers à la fois léger et poignant des chansons populaires espagnoles recueillies par Federico Garcia Lorca, des chants séfarades et autres chants traditionnels hispanophones.

« » répertoire populaire et souvenir séfarade, boléro mexicain ou flamenco andalou,….musique poignante,parfois dansante, qui s’écoute dans les tavernes ouvertes la nuit…. » » »

Billetterie sur www.festivalmusisc.com

Organisé par l’Institut de l’Ancienne Abbaye de Saint-Chinian

