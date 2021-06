Gannat Gannat Allier, Gannat Festival Musiques Vivantes – Une nuit à Madrid Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Festival Musiques Vivantes – Une nuit à Madrid Gannat, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Gannat. Festival Musiques Vivantes – Une nuit à Madrid 2021-07-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-11 Eglise Sainte-Croix 20 Place Hennequin

Gannat Allier EUR Ensemble les Ombres – Sylvain Sartre au traverso, Romaric Martin à la guitare, Théotime Langlois de Swarte, Sophie de Bardonneche aux violons, Marta Paramo alto et Hanna Salenstein au violoncelle

Quintettes de Mozart et Boccerini Ensemble les Ombres – Sylvain Sartre au traverso, Romaric Martin à la guitare, Théotime Langlois de Swarte, Sophie de Bardonneche aux violons, Marta Paramo alto et Hanna Salenstein au violoncelle

Quintettes de Mozart et Boccerini

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Étiquettes évènement : Autres Lieu Gannat Adresse Eglise Sainte-Croix 20 Place Hennequin Ville Gannat