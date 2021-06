Ébreuil Ébreuil Allier, Ébreuil Festival Musiques Vivantes – Les Lettres Persanes de Montesqieu Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: Allier

Festival Musiques Vivantes – Les Lettres Persanes de Montesqieu 2021-07-15 Place de l'Eglise Eglise Saint-Léger

Ébreuil Allier EUR Ensemble Le Songe du Roi avec Patrick Heilmann au clavecin, Boris Winter au violon, Etienne Coppé au violon et Pierre Charles au violoncelle

300e anniversaire de la publication des Letrres Persanes

