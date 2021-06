Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Festival Musiques Vivantes – De Delalande à Stravinsky Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: Allier

Le concert Impromptu avec Yves Charpentier à la flûte, Violaine Dufès au hautbois, Jean-Cristophe Murer à la clarinette, Antonin Bonnal au cor et Pierre Fatus au basson.

