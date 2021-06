Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Festival Musiques Vivantes – Dansons ! Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festival Musiques Vivantes – Dansons ! Saint-Pourçain-sur-Sioule, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Festival Musiques Vivantes – Dansons ! 2021-07-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-18 Rue de Metz Eglise Sainte-Croix

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule EUR Orchestre des Pays de Savoie avec Nicolas Chalvin à la direction

Johannes Brahms (Liebeslieder Walzer)

Arnold Schoenberg (Walzer für Streichorchester)

Belà Bartók (Danses populaires roumaines)

Nikos Skalkottas (5 danses grecques pour orchestre à cordes) Orchestre des Pays de Savoie avec Nicolas Chalvin à la direction

