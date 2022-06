FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT MARCEL ET SON ORCHESTRE + CHESTER REMINGTON // ROCK Verdun Verdun Catégories d’évènement: 55100

Verdun

FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT MARCEL ET SON ORCHESTRE + CHESTER REMINGTON // ROCK Verdun, 9 juillet 2022, Verdun. FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT MARCEL ET SON ORCHESTRE + CHESTER REMINGTON // ROCK Verdun

2022-07-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-09 23:55:00 23:55:00

Verdun 55100 Verdun MARCEL ET SON ORCHESTRE: Tête d’affiche ROCK Après 25 ans de vie commune, Marcel et son Orchestre se sépare en 2012. Sans se soucier des modes, des codes et des façons, le groupe a trimballé son mauvais esprit, ses riffs et ses refrains convulsifs sur toutes les scènes, arborant un look accumulant les fautes de goût avec une joie jamais dissimulée. Dix ans plus tard, Marcel se reforme pour le plaisir de redoubler d’irrévérence et de brailler du rock’n’roll. Car dans cette époque formidable, comment résister au plaisir de rire de l’hypocrisie bienveillante ? De toute urgence, retrouvons l’insolence. CHESTER REMINGTON : Première Partie ROCK Fusée sonore venue de Reims, Chester Remington joue un rock kaléidoscopique qui n’appartient qu’à lui. Aussi bien influencé par la Brit Pop des 60’s, le Grunge US 90’s ainsi que par le Garage ensorcelé Australien, le groupe a sorti en 2021 une poignée de titres remarqués. Porté par des concerts qui marquent les esprits, le ciré jaune s’apprête à déferler sur 2022. Préparez-vous car vous n’avez pas fini d’en entendre parler. +33 3 29 84 43 47 http://www.contrecourantmjc.fr/ © Pierre Le Masson

Verdun

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 55100, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun Departement 55100

Verdun Verdun 55100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT MARCEL ET SON ORCHESTRE + CHESTER REMINGTON // ROCK Verdun 2022-07-09 was last modified: by FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT MARCEL ET SON ORCHESTRE + CHESTER REMINGTON // ROCK Verdun Verdun 9 juillet 2022 55100 verdun

Verdun 55100