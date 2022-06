FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT JUPITER & OKWESS + THIBAUT SIBELLA AND THE GRAVEYARD SHIFT // BLUES FUNK

16 juillet 2022

2022-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-16 23:55:00 23:55:00 JUPITER & OKWESS : Tête d’affiche BLUES FUNK Après une tournée de 200 dates autour du globe, Jupiter & Okwess continue de faire entendre le son le plus rock jamais sorti du Congo et nous est revenu avec Na Kozonga. Ce troisième album est le fruit de tous les voyages que les inventeurs du « Bofenia Rock » ont fait ces dernières années, des Etats unis à la Nouvelle Zélande en passant par l’Angleterre et le Brésil. Ce disque voyageur concentre toute l’énergie et la créativité débridée du groupe qui puise toujours son inspiration dans sa ville-racine, Kinshasa. Comme un retour à la source. THIBAUT SIBELLA AND THE GRAVEYARD SHIFT : Première Partie BLUES FUNK Thibaut Sibella and the Graveyard Shift proposent des compositions originales folk pleines de me´lodies et d’e´motions a` travers laquelle ils de´peignent des histoires, des rencontres, des souvenirs. Une guitare, un banjo, une contre-basse et trois voix au service d’une musique inspire´e par la folk bluegrass/indie et le rock des anne´es 60 qui se veut pleine de bonnes vibrations. © Micky Clément dernière mise à jour : 2022-06-02 par

