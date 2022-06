FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT GEORGIO + EROSTRATT // HIP HOP, 25 juin 2022, .

FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT GEORGIO + EROSTRATT // HIP HOP

2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-25 23:55:00 23:55:00

GEORGIO : Tête d’affiche HIP HOP

Reconnu comme l’un des plus talentueux conteurs d’émotions de sa génération, Georgio n’a pas l’inspiration en berne. Car ce n’est pas avec un mais deux albums qu’il nous est revenu après deux ans d’absence. Surprenants et magistraux, les instruments, guitares et pianos s’imposent pour accompagner l’alternance idéale du rap et du chant. Le jeune MC du 18e arrondissement de Paris ne réapparaît jamais vraiment là où on l’attend. En laissant parler son cœur, Georgio ne peut être qu’entendu et il nous touche à tous les coups.

EROSTRATT : Première Partie HIP HOP

Comme l’illustre pyromane du même nom, Erostratt n’a qu’un seul but : propager les flammes avec sa musique afin d’entrer dans la postérité. Originaire de Verdun, le rappeur propose un projet qui sort des sentiers battus et des canons du rap actuel. Son rap contient des textes réfléchis, riches, originaux et chargés de second degré, délivrés sur scène avec une énergie débordante et communicative. Erostratt a planté son univers avec une série de clips décalés et un premier EP Fils de Saturne, sorti en octobre 2020.

© N kruma

dernière mise à jour : 2022-06-02 par