FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES – CONCERT AMADOU & MARIAM + LAVENTURE // SOUL WORLD, 2 juillet 2022, .

2022-07-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-02 23:55:00 23:55:00

AMADOU & MARIAM : Tête d’affiche SOUL WORLD

Amadou & Mariam sont des figures emblématiques du paysage musical, aussi bien rassurantes que familières, locales qu’internationales, toujours entre héritage et mixité culturelle. Tandem inséparable, sans cesse en mouvement, la curiosité ouverte à tous les vents, ils imposent à chaque fois un grand brassage qui dynamite les genres. « On a de la chance, on a vu le monde entier ». Cette phrase non dénuée d’auto-dérision, résume parfaitement l’aura fédératrice du duo malien qui n’en finit plus de multiplier les dates.

LAVENTURE : Première Partie SOUL WORLD

Ingrid Laventure éparpille aux quatre coins de la pièce les mélodies nées dans sa chambre. Avec ses trois complices, elle s’amuse de la nuance et nous prend à contre-pied. Entre slow-fi, soul et rock, le groupe se refuse à choisir : le set se transforme en décor de ciné où se jouent comédie romantique, film de vampires et stand up de gangsters. D’une voix toute-puissante, on retombe sur un soupir, un murmure en chute libre. Laventure nous donne des certitudes pour mieux les reprendre : haut les cœurs, bas les masques, tout le monde se lance.

© Julio Bandit

