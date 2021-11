Festival Musiques Interdites: Ablaye Cissoko Abbaye Saint-Victor, 27 novembre 2021, Marseille.

En ouverture du 16è Festival Musiques Interdites, le récital “Toute la Lyre…” sera “en lui-même” égide de l’oratorio “En Mémoire de…” création le 28 novembre 2021 au Musée d’Histoire de Marseille avec Ablaye Cissoko, Chrystelle Di Marco, Pap Ndiaye, Maria Kohler, Yoann Pourre, Naomie Kremer création vidéos peintures. — “TOUTE LA LYRE…” Placé sous l’égide de la Lyre d’Orphée, Ablaye Cissoko, exceptionnel virtuose de la lyre africaine, conjuguera ses dernières compositions au grand répertoire lyrique magnifié par la soprano Chrystelle di Marco tandis que le ténor récitant Thomas Morris célébrera le pouvoir du verbe poétique accompagné par Yoann Pourre, pianiste. La création picturale de Naomie Kremer sera l’icône de ce cérémonial. LES ARTISTES ABLAYE CISSOKO chant kora Ablaye Cissoko descend d’une famille de griots. Il joue de la kora depuis l’âge de huit ans. Cissoko s’installe à Saint-Louis-du-Sénégal en 1985 et forme le groupe Ninki-Nanka. Il joue au sein du Saint-Louis Jazz Orchestra. La formation, qui compte des musiciens africains et européens, se produit notamment au Festival international de Jazz de Saint-Louis. Ablaye Cissoko sort en 2003 son premier album Diam. Le Griot Rouge, sorti en 2005, établit sa renommée à l’étranger. Ablaye Cissoko se nourrit ensuite de collaborations avec François Jeanneau (“Quand se taisent les oiseaux”, 2007), avec le trompettiste allemand Volker Goetze (“Sira” en 2009), le multi-instrumentiste marocain Majid Bekkas (“Mabrouk” en 2011) ou le batteur de jazz Simon Goubert (“African Jazz Roots” en 2012). Le duo Volker Goetze et Ablaye Cissoko se réunit de nouveau en 2012 pour une nouvelle rencontre croisée sur “Amanké Dionti”) puis en 2014 pour un troisième opus “Djaliya”. Ablaye n’en oublie pas pour autant sa culture d’origine, la culture mandingue, en témoigne la sortie en 2014 de l’album “Mes Racines” avec son ensemble Sénégalais “Corda Ba” Depuis 2014, Ablaye Cissoko se produit également avec l’Ensemble Constantinople : “Jardins Migrateurs” est sorti en novembre 2015. Plus récemment il s’est produit aux côtés d’Eric Bibb, Randy Weston (Jazz à Vienne 2016), et Kristin Asbjornsen au sein de son trio et spectacle ‘Traces of You’. Ablaye Cissoko est aujourd’hui l’un des joueurs de kora les plus en vue sur la scène internationale. CHRYSTELLE DI MARCO soprano Après des études de piano, violon et de chant lyrique au conservatoire de Toulon, elle se perfectionne à l’Accademia Santa Cecilia de Rome auprès de Renata Scotto. Elle débute sa carrière en Italie puis avec la Traviata à Toulon et Giulietta de Capulet et Montaigu. Elle chante Mimi et Amelia du Bal Masqué en tournée en Europe, Michaela de Carmen au Festival Lirico de Casalbordino, avant d’aborder le rôle de Tosca à l’Opéra de Massy, au Théâtre Molière de Sète, ainsi qu’en tournée en Espagne. Elle interprète Imogène dans Il Pirata de Bellini à l’Opéra de Bordeaux, Aida au Château Linières. Elle interprète le rôle de Susanna dans Sancta Susanna de Hindemith avec l’Opéra de Marseille pour Musiques Interdites 2018. En 2019 elle est Leonora dans Il Trovatore au Château de Linières et Traviata au Festival Durance-Lubéron. Elle est Judith du Château de Barbe Bleu de Bartok à l’Opéra de Marseille pour Musiques Interdites 2019. En 2020 elle est Santuzza à l’Opéra Grand Avignon et Reims. En 2021 Elle est Turandot à l’Opéra de Massy, Giulietta et Antonia (les Contes d’Hoffmann) au Festival de Linières, Elisabetta (Don Carlo) à l’Opéra de Batumi, Santuzza à l’Opéra de Vichy, Clermont-Ferrand et Saint-Céré. THOMAS MORRIS récitant ténor Thomas Morris est né à Paris, où il a étudié le chant auprès de Georgette Rispal, parallèlement à des études de lettres modernes et de russe à la Sorbonne. Premier prix de chant des Conservatoires de Paris, lauréat de nombreux concours de chant et grand prix de la musique française Henri Sauguet/Yves Saint-Laurent, il se produit à l’Opéra sur les plus grandes scènes internationales, et participe à de multiples enregistrements. Particulièrement apprécié pour le répertoire de ténor de caractère, Il se produit aussi régulièrement lors de récitals de mélodies françaises et d’airs d’Opéra-comique. Il a collaboré avec de prestigieux chefs tels que Michel Plasson, Frédéric Chaslin, Guennadi Rhozdjestvensky, Jesus Lopez-Cobos, Vladimir Jurowski ou Jeffrey Tate et avec de grands noms de la mise en scène tels que Pier Luigi Pizzi, Yannis Kokkos, Jean-Louis Grinda, Macha Makeïef, Claude Santelli ou Robert Carsen. YOANN POURRE piano Entré en 2014 au CRR d’Aix-en-Provence dans la classe d’Hubert Woringer, il obtient son DEM en 2016, puis se perfectionne auprès de Bernard d’Ascoli. Licencié major de promotion en musicologie en 2017, il intègre l’année suivante la HEM de Genève dans la classe de Dominique Weber, puis de Louis Schwizgebel. Depuis, il enrichit sa formation, au clavecin avec Kenneth Weiss et au pianoforte avec Pierre Goy. Lauréat du Prix CIC Michel Lucas 2018, il reçoit les conseils de Dominique Merlet, Éric Lesage, François Frédéric Guy, Jean-Philippe Collard, Susan Manoff, lors de plusieurs classes de maître. Artiste polyvalent, il collabore étroitement avec la Chorale Anguélos dans des tournées en France et à l’international (Italie, Slovénie, Canada) en tant que pianiste, chef de choeur, arrangeur, compositeur ou choriste. En soliste et en groupe, il apprécie jouer des œuvres de Medtner, Poulenc et Kapoustine, mais aussi de Cimarosa et Soler, compositeurs encore peu entendus du public. Formant le Duo Napollon avec le contreténor Rémy Bres, il se produit dans plusieurs festivals (La Folle Criée, Lavaux Classic, Festival Durance-Lubéron, Festival Musiques Interdites, Festival Musique dans la rue…). Également en duo avec la pianiste Lucie Favier, il donne à entendre sur scène le riche répertoire à deux pianos ou piano quatre mains. NAOMIE KREMER création kakemonos Naomie Kremer, artiste vidéo, est un peintre, artiste multimédia et scénographe. Parmi ses créations scéniques basées sur la vidéo, on peut citer Tristan et Isolde, interprétées au Herbst Theatre de San Francisco en 2018, Lucia Berlin Stories, interprétées par la Word for Word Theater Company à San Francisco et à Paris, en France, en 2018; Alcina, de GF Handel, joué à Acre, Israël par l’orchestre baroque français Les Talens Lyriques, 2016; l’opéra de première mondiale The Secret Garden co-commandé par le San Francisco Opera et Cal Performances, 2013; Light Moves, une collaboration avec Margaret Jenkins Dance Company, avec la musique de Paul Dresher, 2011-2012; et Bluebeard’s Castle de Béla Bartók, commandée par le Berkeley Opera, 2008. En 2016, elle a réalisé un film de 40 minutes intitulé In the Beginning was Desire, basé sur l’histoire biblique de la Genèse, avec le documentariste David Grubin, pour lequel elle a conçu et créé tous les visuels. En 2020, elle crée un court métrage sur la vie d’Alma Mahler – L’Enigme Alma – exposé dans le cadre de Manifesta 13 à Marseille. Les œuvres de Naomie Kremer ont été exposées aux États-Unis et dans le monde entier et font partie de collections comprenant le musée d’art américain Whitney, le musée d’art Berkeley, les musées des beaux-arts de San Francisco et l’ambassade des États-Unis à Beijing, en Chine. Elle a enseigné et donné de nombreuses conférences, notamment à l’Institut d’art de San Francisco, au Collège des arts de Californie, au programme de l’Université de Syracuse à Florence, en Italie et à la Ruskin School of Art de l’Université d’Oxford. Elle est représentée à San Francisco par la Modernism Gallery. Elle vit et travaille à Berkeley, Californie, et Paris, France. LE PROGRAMME TRISTAN L’HERMITE La Lyre poème 1641 Thomas Morris Ablaye Cissoko RILKE Sonnets à Orphée 1 Thomas Morris DUPARC / BAUDELAIRE La Vie Antérieure Thomas Morris Chrystelle Di Marco Yoann Pourre CISSOKO Soutouro – Le Secret du Besoin création Ablaye Cissoko VERDI Trovatore Air acte 1 Thomas Morris Chrystelle Di Marco Yoann Pourre ADAM Mignon Air acte 1 Thomas Morris Yoann Pourre DEBUSSY / MALLARMÉ Soupir et Eventail Thomas Morris Chrystelle Di Marco Yoann Pourre CISSOKO Lountang – L’Etrange Etranger création Ablaye Cissoko BLANQUI L’Eternité par les Astres Thomas Morris VERDI Trovatore Air acte 4 Thomas Morris Chrystelle Di Marco Yoann Pourre GOUNOD Sapho Air acte 3 Chrystelle Di Marco Yoann Pourre Ablaye Cissoko RILKE Sonnets à Orphée 19 Thomas Morris Ablaye Cissoko ABLAYE AND FRIENDS Improvisations Lyriques Ablaye Cissoko Chrystelle Di Marco Thomas Morris Yoann Pourre

