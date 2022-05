FESTIVAL MUSIQUES ET TERRASSES Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

FESTIVAL MUSIQUES ET TERRASSES Verdun, 25 juin 2022, Verdun. FESTIVAL MUSIQUES ET TERRASSES Verdun

2022-06-25 – 2022-06-25

Verdun Meuse CONTRE-COURANT MJC PRÉSENTE LE FESTIVAL MUSIQUES & TERRASSES, 26e Édition.

6 samedis en période estivale.

Concerts gratuits | Verdun | Quai de Londres | 21H PROGRAMMATION Samedi 25/06 – GEORGIO / EROSTRATT / JEANNE TONIQUE // HIP HOP

Samedi 02/07 – AMADOU & MARIAM / LAVENTURE // SOUL WORLD

Samedi 09/07 – MARCEL ET SON ORCHESTRE / CHESTER REMINGTON // ROCK

Samedi 16/07 – JUPITER & OKWESS / THIBAUT SIBELLA AND THE GRAVEYARD SHIFT // BLUES FUNK

Samedi 30/07 – GROUNDATION / ADHARA // REGGAE FUNK

Samedi 06/08 – LES NEGRESSES VERTES / ¿WHO’S THE CUBAN? // CHANSON WORLD On vous attend nombreux et nombreuses sur le quai de Londres ! contact.metfestival@gmail.com http://www.musiques-terrasses.fr/ © Say Yeah Prods

Verdun

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

FESTIVAL MUSIQUES ET TERRASSES Verdun 2022-06-25 was last modified: by FESTIVAL MUSIQUES ET TERRASSES Verdun Verdun 25 juin 2022 Meuse verdun

Verdun Meuse