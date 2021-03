Le Mas-de-Tence Le Mas-de-Tence Haute-Loire, Le Mas-de-Tence Festival Musiques en Vivarais Lignon Le Mas-de-Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Festival Musiques en Vivarais Lignon, 23 août 2021, Le Mas-de-Tence.

Le Mas-de-Tence Haute-Loire Concert-découverte « Une Heure avec…le Trio Gliere. Musique baroque, violon, viole de gambe, théorbe, guitare baroque. Buxtehude, Kapsperger, Vivaldi, Leffloth. +33 4 71 59 71 56 http://www.cc-hautlignon.fr/pages/culture/festival-musiques-en-vivarais-lignon/ Concert-découverte « Une Heure avec…le Trio Gliere. Musique baroque, violon, viole de gambe, théorbe, guitare baroque. Buxtehude, Kapsperger, Vivaldi, Leffloth.

