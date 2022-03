Festival Musiques en Vivarais-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Festival Musiques en Vivarais-Lignon Le Chambon-sur-Lignon, 16 août 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Festival Musiques en Vivarais-Lignon Temple Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon

2022-08-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-16 Temple Route du Mazet

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR Orchestre de Chambre Nouvelle Europe (OCNE), crée en 2003 par Nicolas Krauze, directeur musical.

Billeterie office de tourisme, en ligne ou sur place. lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com +33 4 71 59 71 56 https://www.ot-hautlignon.com/ Temple Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Temple Route du Mazet Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville Temple Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Festival Musiques en Vivarais-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 2022-08-16 was last modified: by Festival Musiques en Vivarais-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 16 août 2022 Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire