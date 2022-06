Festival Musiques en Vercors: Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

Festival Musiques en Vercors: Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”, 11 août 2022, . Festival Musiques en Vercors: Ensemble orchestral “Musiques-en-Vercors”

2022-08-11 – 2022-08-11 Au programme :

Francis Poulenc (1899 – 1963) : L’Histoire de Babar (26’)

Serge Prokofiev (1891 – 1953) : Pierre et le loup (35’) dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville