Yonne Tonnerre EUR 12 16 – 25 août à Tonnerre :

11 h, répétition (marché couvert) ; 15 h 30, rencontre-conférence (Les Brions) ; 20 h, concert d’ouverture (marché couvert).

– 26 août à Cruzy-le-Châtel :

11 h, répétition (église) ; 15 h 30, concert en famille (Château de Maulnes « Le jardin féerique » ; 20 h, concert (église) – Etranges mélodies.

– 27 août à Chassignelles :

11 h, répétition (église) ; 15 h 30, atelier ; 17 h 30, procession ; 20 h, concert de clôture (église) – Traits d’esprits. https://www.musiquesentonnerrois.com/ – 25 août à Tonnerre :

11 h, répétition (église) ; 15 h 30, atelier ; 17 h 30, procession ; 20 h, concert de clôture (église) – Traits d’esprits. Tonnerre

