Festival “Musiques en Tonnerrois” 2022 Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Festival “Musiques en Tonnerrois” 2022 Tonnerre, 25 août 2022, Tonnerre. Festival “Musiques en Tonnerrois” 2022 Tonnerre

2022-08-25 – 2022-08-27

Tonnerre Yonne Tonnerre – Musiques en Tonnerrois 4ème édition –

3 jours de musique, de concerts et d’évènements

3 jours à la découverte du patrimoine du Tonnerrois

3 jours à l’écoute de compositeurs de la Renaissance à aujourd’hui

3 jours d’engagement et de partage avec le public contact@musiquesentonnerrois.com https://www.musiquesentonnerrois.com/ – Musiques en Tonnerrois 4ème édition –

3 jours de musique, de concerts et d’évènements

3 jours à la découverte du patrimoine du Tonnerrois

3 jours à l’écoute de compositeurs de la Renaissance à aujourd’hui

3 jours d’engagement et de partage avec le public Tonnerre

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Ville Tonnerre lieuville Tonnerre Departement Yonne

Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre/

Festival “Musiques en Tonnerrois” 2022 Tonnerre 2022-08-25 was last modified: by Festival “Musiques en Tonnerrois” 2022 Tonnerre Tonnerre 25 août 2022 Tonnerre Yonne

Tonnerre Yonne