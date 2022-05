Festival Musiques en Montravel, 15 juillet 2022, .

Festival Musiques en Montravel

2022-07-15 – 2022-07-15

Le Festival Musiques en Montravel fait la part belle au violoncelle et à l’opéra en l’Église de Saint Méard de Gurçon. La marraine de l’événement Armance Quéro, violoncelliste co-soliste à l’Opéra de Marseille, se produira en compagnie des Serioso Celli le vendredi 15 juillet à 19h à l’Église de St Méard. Au programme de ce premier concert : un voyage dans les répertoires et les époques autour d’arrangements et de pièces originales pour quatuor de violoncelles. En première partie de soirée, le festival aura l’honneur de recevoir la chorale Vox Vivace en prélude au concert.

Tous les concerts seront suivis, en compagnie des Vignerons de Montravel, de moments d’émotions gustatives chers à notre Périgord Pourpre… Le tout dans une ambiance conviviale et accessible, qui fait partie de l’esprit même du Festival Musiques en Montravel.

Le Festival Musiques en Montravel fait la part belle au violoncelle et à l’opéra en l’Église de Saint Méard de Gurçon. La marraine de l’événement Armance Quéro, violoncelliste co-soliste à l’Opéra de Marseille, se produira en compagnie des Serioso Celli le vendredi 15 juillet à 19h à l’Église de St Méard. Au programme de ce premier concert : un voyage dans les répertoires et les époques autour d’arrangements et de pièces originales pour quatuor de violoncelles. En première partie de soirée, le festival aura l’honneur de recevoir la chorale Vox Vivace en prélude au concert.

Tous les concerts seront suivis, en compagnie des Vignerons de Montravel, de moments d’émotions gustatives chers à notre Périgord Pourpre… Le tout dans une ambiance conviviale et accessible, qui fait partie de l’esprit même du Festival Musiques en Montravel.

Le Festival Musiques en Montravel fait la part belle au violoncelle et à l’opéra en l’Église de Saint Méard de Gurçon. La marraine de l’événement Armance Quéro, violoncelliste co-soliste à l’Opéra de Marseille, se produira en compagnie des Serioso Celli le vendredi 15 juillet à 19h à l’Église de St Méard. Au programme de ce premier concert : un voyage dans les répertoires et les époques autour d’arrangements et de pièces originales pour quatuor de violoncelles. En première partie de soirée, le festival aura l’honneur de recevoir la chorale Vox Vivace en prélude au concert.

Tous les concerts seront suivis, en compagnie des Vignerons de Montravel, de moments d’émotions gustatives chers à notre Périgord Pourpre… Le tout dans une ambiance conviviale et accessible, qui fait partie de l’esprit même du Festival Musiques en Montravel.

dernière mise à jour : 2022-03-29 par