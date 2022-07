FESTIVAL « MUSIQUES EN LA SALVETAT » #1 La Salvetat-sur-Agout, 12 août 2022, La Salvetat-sur-Agout.

FESTIVAL « MUSIQUES EN LA SALVETAT » #1

Chemin du Redoundel

Salle des Fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault OT MLHL – BIT La Salvetat

2022-08-12 20:00:00 – 2022-08-12

La Salvetat-sur-Agout

Hérault

La Salvetat-sur-Agout

20h : Buvette & Grillades

21h : « Friendstet » (Sextet Jazz) > Marc Verne & Invités

Emmenés par le batteur-leader, les six musiciens proposent un jazz direct empreint de swing et d’influences métisses. Avec la rythmique que Marc VERNE forme avec Yannick CHAMBRE et Dominique MOLLET et les trois solistes Joël LAFORET, Pierre GUICQUERO, Davy SLADEK le résultat est un sextet d’une grande connivence où le plaisir de jouer est toujours présent.

20h : Buvette & Grillades

21h : « Friendstet » (Sextet Jazz) > Marc Verne & Invités

Emmenés par le batteur-leader, les six musiciens proposent un jazz direct empreint de swing et d’influences métisses. Avec la rythmique que Marc VERNE forme avec Yannick CHAMBRE et Dominique MOLLET et les trois solistes Joël LAFORET, Pierre GUICQUERO, Davy SLADEK le résultat est un sextet d’une grande connivence où l

20h : Buvette & Grillades

21h : « Friendstet » (Sextet Jazz) > Marc Verne & Invités

Emmenés par le batteur-leader, les six musiciens proposent un jazz direct empreint de swing et d’influences métisses. Avec la rythmique que Marc VERNE forme avec Yannick CHAMBRE et Dominique MOLLET et les trois solistes Joël LAFORET, Pierre GUICQUERO, Davy SLADEK le résultat est un sextet d’une grande connivence où le plaisir de jouer est toujours présent.

Languedoc Backline & Pianos

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT MLHL – BIT La Salvetat