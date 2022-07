FESTIVAL « MUSIQUES EN LA SALVETAT » #1, 12 août 2022, .

FESTIVAL « MUSIQUES EN LA SALVETAT » #1



2022-08-12 – 2022-08-12

25 25 EUR 20h : Buvette & Grillades

21h : « Vent de l’Est » (Classique) > Sharmann Plesner & David Levi

Sharman Plesner et David Levi se rencontrent pour la première fois en 2001. Sharman est la soliste qui interprète le Concerto de Samuel Barber, David est le chef d’orchestre. En 2014, dans le sud-ouest lors d’un dîner impromptu entre amis, ils se retrouvent à leur plus grand surprise ! Ils commencent alors une collaboration en musique de chambre, cette fois avec David au piano.

Inspirés par le livre testament de Stefan ZWEIG « Le Monde d’Hier », ils créent un magnifique programme autour des compositeurs ayant vécus à Vienne avant la première guerre mondiale, incluant des extraits du livre pour illustrer les pièces. Ce programme très passionnant a donné vie à un album qui est sorti en 2019 sous le label Arion. (Béla Bartok / Serge Prokofiev / Johannes Brahms / Maurice Ravel / Jan Sibelius / Mykola Lysenko / Anton Dvorak / Pyotr Tchaikovsky)

21h45 : « The Bear and the Boar » (Quartet Jazz) > Pierre Boussaguet & Géraud Portal

Deux contrebassistes, deux générations, deux sons, deux personnalités. Passant du jeu collectif écrit à la pleine expression du solo et la provocation émulatrice, l’Ours et le Sanglier célèbrent ce bel instrument qu’est la contrebasse.

Pierre BOUSSAGUET et Géraud PORTAL à la Contrebasse / Noé HUCHARD au Piano / Yoann SERRA à la Batterie

dernière mise à jour : 2022-07-26 par