Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon En août, le centre ville de Tarascon vibre aux sons des Musiques du Monde. Quatre soirées aux thématiques différentes.

Des concerts dans des lieux emblématiques, sites patrimoniaux ou sur des placettes de coeur de ville pour simplement écouter, chanter, danser et partager des moments festifs conviviaux sans modération. http://wwww.tarascon-tourisme.com/

