Festival « musique & mémoire » Tarantelle Del Rimorso Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert, jeudi 18 juillet 2024.

À 21 h, à l’Ecomusée du Pays de la Cerise

Tarantelle Del Rimorso

Musiques et Chants des Pouilles

Pino De Vittorio, voix et guitare battente.

Marcello Vitale, guitares classique et battente.

Leonardo Massa, calascione.

Gabriele Miracle, percussions.

Arpentant tel un archéologue depuis plus de quarante ans les étendues musicales de son Italie du Sud natale, Pino de Vittorio fait revivre avec un charisme et une force expressive incomparables des chants anciens, populaires et traditionnels, sacrés et profanes pizzica taranta et autres tarentelles.

Considéré comme l’un des plus grands chanteurs italiens musicien, chanteur de Bel Canto, ténor et sopraniste baroque, acteur celui qu’on appelle aussi le « Chaman des Pouilles » est surtout un ardent défenseur d’une culture attachée à ses racines…

Dans son spectacle Tarentelle del Rimorso, Pino de Vittorio recréé les climats, les improvisations et le sens du sacré des cérémonies de possession et de guérison liée à la piqûre de la tarentule.

Un voyage initiatique au travers de chansons poignantes et entraînantes. Pino de Vittorio exalte les possibilités innées de cette musique par sa puissance vocale si expressive.

Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com.

Tarifs 20€, 15€ (adhérents Musique et Mémoire), 5€ (- 18 ans, demandeurs d’emploi, allocataire du RSA).

Repli à l’église St Etienne de Fougerolles en cas d’intempéries. EUR.

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté festival@musetmemoire.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 21:00:00

fin : 2024-07-18 22:30:00



