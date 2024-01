Festival « Musique & mémoire » Sommeils Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert, dimanche 4 août 2024.

Festival « Musique & mémoire » Sommeils Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

À 21 h, à la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul.

Acis & Galatea.

“Version de Cannons, 1718”.

Georg Friederich Händel (1685-1759).

Ensemble Masques.

Olivier Fortin, clavecin et direction.

Rachel Redmond, soprano.

Hugo Hymas, ténor.

Philippe Gagné, ténor.

Tomas Kral, basse.

Rita Felipe, mezzo-soprano.

Julien Martin et Marine Sablonnière, flûtes à bec.

Jasu Moisio et Lidewei de Sterck, hautbois.

Sophie Gent et Tuomo Suni, violons.

Kathleen Kajioka, alto.

Mélisande Corriveau, violoncelle.

Benoît Vanden Bemden, contrebasse.

Écrit en 1718 pour le théâtre privé du duc de Chandos, Acis et Galatée raconte l’histoire d’amour entre le berger Acis et la nymphe Galatée, et la colère du cyclope Polyphème, également amoureux de Galatée. Malgré ses moyens modestes, ce court masque ou opéra en langue anglaise, avec son rendu exquis du monde pastoral et son flux de mélodies et de caractérisations inspirées, est l’une des œuvres scéniques les plus réussies de Haendel. Et, sans surprise, elle est restée la plus populaire de ses œuvres tout au long du XVIIIe siècle.

Réservation conseillée 06 40 87 41 39.

Tarifs 20 €, 15 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (- 18 ans, demandeurs d’emploi, allocataire du RSA) EUR.

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre

Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté festival@musetmemoire.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 21:00:00

fin : 2024-08-04 22:30:00



