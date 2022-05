Festival “musique et santé” la voix et les vibrations musicales

Festival “musique et santé” la voix et les vibrations musicales, 21 mai 2022, . Festival “musique et santé” la voix et les vibrations musicales

2022-05-21 16:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 Durant cette conférence, comment la musique et la voix peuvent se révéler une aide précieuse dans le soin et créer un pas de deux avec le domaine de la santé. Une mise en pratique ou le public sera invité à ressentir dans son propre corps ce que la portée des sons peut ouvrir comme champs des possibles. Durant la conférence, comment la musique & la voix peuvent se révéler une aide précieuse dans le soin et créer un pas de deux avec le domaine de la santé. Une mise en pratique ou le public sera invité à ressentir dans son propre corps ce que la portée des sons peut ouvrir comme champs des possibles Durant cette conférence, comment la musique et la voix peuvent se révéler une aide précieuse dans le soin et créer un pas de deux avec le domaine de la santé. Une mise en pratique ou le public sera invité à ressentir dans son propre corps ce que la portée des sons peut ouvrir comme champs des possibles. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville