Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Salle Maupin Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Salle Maupin, 24 juillet 2022, Lussac-les-Châteaux. Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

du dimanche 24 juillet au lundi 25 juillet à Salle Maupin

**Le Palm Court Quartet** tient son nom de la légendaire cour intérieure de l’Hôtel Plaza de New York dont la salle fut pendant plusieurs décennies un lieu d’expression pour les artistes de la scène classique, jazz et pop à l’image du répertoire de l’ensemble. Le Palm Court Quartet propose « Du Gramophone au Grand écran », un concert fascinant avec des projections vidéo qui plonge le public dans le monde fantastique du cinéma. **Programme « Du Gramophone au Grand écran »** : J.Williams – N.Rota – H-Mancini – V.Youlmans – C.Porter – J.Lennon – C.François

TARIF PLEIN ………………………………………………………… 15€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENT ET -18 ANS) : ………………. 10€ ABONNEMENT 3 CONCERTS : ……………………………….. 40€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Ciné Concert avec le Palm Court Quartet Salle Maupin Lussac les Chateaux Lussac-les-Châteaux Vienne

