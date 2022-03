Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Chevet de l’Abbaye Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

Chevet de l'Abbaye, le lundi 18 juillet à 20:30

**Novafonic Quartet** est une formation composée de quatre musiciens d’exception, également solistes et membres de prestigieux orchestres. Leur répertoire, aussi innovant que captivant, est un voyage musical qui allie discipline, virtuosité technique et goût de l’expérimentation. Une union artistique d’inspiration jazz fortement liée au tango nuevo. **Fabio Furia**, bandonéon, **Gianmaria Melis**, violon , **Marco Schirru**, piano, **Giovanni Chiaramonte**, contrebasse **Programme** : Piazzolla – Furia – Balcarce – Otero…

TARIF PLEIN ……………………………………………………….. 15€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENT ET -18 ANS) : ………………. 10€ ABONNEMENT 3 CONCERTS : ……………………………….. 40€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Concert Novafonic Quartet
Chevet de l'Abbaye
Place de la Libération
Saint-Savin 86310
Vienne

